В селе Ауровка Анучинского района Приморья радостная весть - на местный ретранслятор приехали работники РТРС и привезли с собой новое оборудование. Как улучшиться жизнь селян?

Инженеры Российской телевизионной и радиовещательной сети выгружают из машины новое оборудование. В селе Ауровка ретранслятор на центральной улице, поэтому местные жители сразу заметили: приехали специалисты и что-то будут монтировать. Так и есть. В аппаратной идет установка цифровой техники. Множество проводов, индикаторов, светодиодов. Все это надо подсоединить и проверить

Евгений Пономарёв, начальник центра поддержки приморского филиала РТРС: «В настоящее время идет полным ходом регионализация Приморского края. Если 1 сентября мы запустили региональные версии телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» в синхронных зонах Владивостока, Уссурийска и Находки, то теперь готовим к запуску синхронной зоны Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск и весь остальной край».

Для жителей приморской глубинки переход на цифру удобное новшество. Можно бесплатно смотреть десять и более каналов. Но вот, к примеру, в Анучинском районе «Вести: Приморье» - одну из любимых передач - приходится ловить со сложностями, переключая антенну в аналоговый режим.

Анна Макуха, жительница: «Конечно, «Вести: Приморье» - это здорово. Живешь в Приморье, надо знать, что происходит в крае, в селах. Приходится переключаться. Когда переключишься, а когда нет».

Тем временем инженеры РТРС завершают монтаж оборудования на одном объекте и переезжают на новый. Всего таких передающих станций в крае более полутора сотен. На первом этапе жители юга Приморья получили возможность в тестовом режиме смотреть передачи «Вести: Приморье» в цифровом формате. Второй этап для всей остальной территории края должен завершиться к 1 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]