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Частичное отсутствие кровли в одном из домов в Зарубино портит жизнь жильцам. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Опасное соседство. Жители одного из многоквартирных домов в селе Зарубино уже несколько лет задыхаются от сырости и грибка. Причина — частичное отсутствие кровли. Прохудившаяся крыша никак не защищает от дождей и во многих квартирах уже прописалась плесень.

Жильцы этой квартиры в буквальном смысле сдались от натиска плесени и переехали в другой дом. Стены изъедены грибком, а сырость и неприятный запах отвоевали квадратные метры шаг за шагом. С такими врагами бороться бесполезно. Не спасает ни косметический ремонт, ни обработка антисептическими средствами. В соседних квартирах пятого этажа ситуация не лучше.

Валентина Забелина, жительница с. Зарубино: «У меня муж умер 4 года назад. Он умер, потому что у него астма началась. Астма, астма, астма, и он умер».

Галина Воробьёва, жительница с. Зарубино: «Все время заливает, затекает, чернота, грибок, для организма это очень опасное дело».

Пятиэтажка по адресу Нагорная, 2-а возведена в далеком '71 году. Дом считается образцовым и находится в одном из живописных районов Зарубино. Правда, красивый вид на море абсолютно не радует жильцов.

На первый взгляд, крыша этой пятиэтажки выглядит вполне новой, но если присмотреться, угол здания абсолютно ничем не защищен. Гудроновое покрытие не выдержало испытания тайфуном «Лайонрок», и теперь любой дождь вызывает в квартирах жильцов настоящий потоп.

О коммунальном бедствии в местной администрации знают. Дом находится в ведении ТСЖ, но средств для ремонта на балансе не хватает. По словам главы поселка, решение проблемы уже нашли.

Олег Неглядов, глава Зарубинского городского поселения: «На ежемесячном совете старших по многоквартирным домам будет нами приниматься решение о том, чтобы из накопительного фонда соседних муниципальных домов позаимствовать данному дому для внеочередного ремонта данной кровли».

К ремонту крыши обещают приступить уже в ближайшее время. Денег на это пока нет, но смету уже составляют. Пока же жителям улицы Нагорной остается надеяться на сухую осень.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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