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В Приморье уже оформлено 120 электронных больничных

В Приморье уже оформлено 120 электронных больничных

Фото: Администрация ПК

В Приморском крае за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. Сегодня в новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, для оформления больничного листка медицинскому учреждению необходимо скачать бесплатную программу ФСС, а также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись врача.

«Работодателю, чтобы начать работу с электронными листками нетрудоспособности сначала нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, после этого у него появится доступ к своему кабинету на портале Фонда социального страхования. Пока у электронного документа стоит статус «Открыт», его может видеть только лечебное учреждение и ФСС. После закрытия листка он появится в личном кабинете работодателя и работника на портале, где можно отследить все этапы прохождения листка от стадии его оформления до оплаты. По желанию работодателя из личного кабинета страхователя электронный больничный лист в один клик переносится на его рабочую подсистему, например, «1С» или «Парус», – рассказали специалисты Фонда.

Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно ознакомиться на сайте www.r25.fss.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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