Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:11
  0

С начала года приморская ГАИ привлекли к ответственности свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

С начала года приморская ГАИ привлекли к ответственности свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

Фото: УМВД по ПК

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 4992 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4406 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 631 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 229 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Шкотовском районе и Арсеньевском городском округе. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды,   получили травмы 3 человека.

Так, 11 сентября в районе 24 км автодороги «г.Артем-г.Находка-порт Восточный» нетрезвый автомобилист выехал на полосу встречного движения, спровоцировав лобовое столкновение. В результате удара получили травмы оба водителя. В отношении нарушителя ПДД составлен административный материал по части 1 статьи  12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.


Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря