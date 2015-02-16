С начала года приморская ГАИ привлекли к ответственности свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 4992 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4406 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 631 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 229 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Шкотовском районе и Арсеньевском городском округе. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, получили травмы 3 человека.

Так, 11 сентября в районе 24 км автодороги «г.Артем-г.Находка-порт Восточный» нетрезвый автомобилист выехал на полосу встречного движения, спровоцировав лобовое столкновение. В результате удара получили травмы оба водителя. В отношении нарушителя ПДД составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]