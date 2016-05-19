Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:30
  0

Владивостокский турист попал с камчатских гор в больницу

Владивостокский турист попал с камчатских гор в больницу

Фото: kamchatkaland.ru

Турист из Владивостока, мечтавший погулять по Камчатке, эвакуирован со Срединного хребта вертолетом Центра медицины катастроф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу краевого Минздрава.

Мужчина 54 лет доехал до Эссо рейсовым автобусом, после чего отправился пешком по Срединному хребту. Примерно в 120 км к югу от Паланы у него закончились продукты, начались сильные боли в ноге. С помощью спутникового телефона он сообщил о случившемся спасателям.

В район его нахождения был направлен вертолет Центра медицины катастроф. Туриста госпитализировали в Олюторскую районную больницу. Его жизнь вне опасности. Врачи диагностировали небольшое переохлаждение, которое и вызвало боли в ноге.

Сам путешественник заявил медикам, что «воплотил свою мечту погулять по Камчатке».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря