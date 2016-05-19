Владивостокский турист попал с камчатских гор в больницу
Турист из Владивостока, мечтавший погулять по Камчатке, эвакуирован со Срединного хребта вертолетом Центра медицины катастроф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу краевого Минздрава.
Мужчина 54 лет доехал до Эссо рейсовым автобусом, после чего отправился пешком по Срединному хребту. Примерно в 120 км к югу от Паланы у него закончились продукты, начались сильные боли в ноге. С помощью спутникового телефона он сообщил о случившемся спасателям.
В район его нахождения был направлен вертолет Центра медицины катастроф. Туриста госпитализировали в Олюторскую районную больницу. Его жизнь вне опасности. Врачи диагностировали небольшое переохлаждение, которое и вызвало боли в ноге.
Сам путешественник заявил медикам, что «воплотил свою мечту погулять по Камчатке».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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