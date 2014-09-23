Синоптики предрекают осенннее похолодание в Приморье



Борис Викторович, насколько известно, тайфун «Талим» пока идёт согласно прогнозу в направлении Охотского моря и сворачивать никуда не собирается?

— Вы правы, тайфун идёт строго по прогнозируемому курсу и сворачивать не собирается. Сегодня в 10 часов утра он подошёл к Сангарскому проливу, к 19 часам ожидается над проливом Лаперуза, в середине ночи — в заливе Терпения и через сутки — в западной части Охотского моря.

Основные неприятности, связанные с ним, достались Японии и, к сожалению, достанутся Сахалину. Приморский край тайфун сегодня зацепит самую малость: на побережье Тернейского района возможны дожди количеством 15-40 мм и штормовой ветер со штормовым волнением.

Скажите, пожалуйста, несколько дней назад, когда принималось решение, что тайфун на Приморье не выйдет, вам не было страшно, что он все-таки свернёт? Ведь были случаи, когда тайфуны поворачивали с востока на запад, например, тот же «Лайонрок».

— Мы живые люди и элементы сомнений и риска всегда присутствуют, никуда от этого не денешься. Но если синоптик не будет доверять сам себе, то как ему будут доверять другие?

Как вы думаете, сезон тайфунов для Приморского края уже закончился?

— Думаю, что закончился. И не потому, что приближается конец сентября, а потому что в средней и верхней тропосфере намечаются тенденции, не благоприятствующие выходу тайфунов в наши широты.

Несмотря на колебания температур, бархатный сезон в Приморье продолжается, сколько для него ещё отведено времени?

— Действительно, при температуре морской воды и воздуха +20 °С бабье лето нас пока не покидает благодаря сложившемуся определенному типу атмосферной циркуляции. Однако не исключено, что примерно через неделю, направляющийся на восток сибирский циклон может создать условия для выхода на Приморский край южного циклона, сопровождающегося грозовыми ливнями и шквалами, кое-где с градом. В тылу циклона возможно резкое похолодание. Например, в нижней тропосфере температура воздуха может понижаться на 8–10 градусов.

Значит, пора готовить осеннюю одежду?

— Да, рекомендую сделать это уже в предстоящие, еще теплые субботу и воскресенье, 23–24 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]