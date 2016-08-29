Первый в России памятник защитникам природы откроют в Уссурийске

23 сентября в 12.00 возле здания администрации Уссурийского городского округа Приморского края состоится открытие скульптурной композиции «Памятник работнику Госохотнадзора». Она станет первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Каждый день сотрудники Госохотнадзора выполняют сложную и опасную работу, находясь на передовой в борьбе с браконьерством. Обеспечивая порядок в лесу, они нередко рискуют собственным здоровьем, а иногда и жизнями. Только за текущий год на Дальнем Востоке произошло не менее трех случаев нападения на инспекторов (в июле, июне, феврале).

Новая скульптурная композиция – символ уважения нелегкой службе охотнадзора и очередное напоминание общественности о необходимости сохранения природы и сосуществования с ней в гармонии. Открытие состоится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие помощник Президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Константин Чуйченко, режиссер-документалист Сергей Ястржембский и сотрудники охотнадзора Приморского края.

В центре экспозиции располагается фигура сотрудника Госохотнадзора, сидящего на бревне с тигренком на руках. Скульптор – Петр Чегодаев (другие его работы – памятник играющим тигрятам в Москве, мемориальный комплекс основателям дзюдо, памятники Владимиру Высоцкому и Александру Солженицыну во Владивостоке), размер – 1.25 натуральной величины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]