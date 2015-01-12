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Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим российским пенсионерам

Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим российским пенсионерам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дополнительного 1 млрд рублей на
доплаты в 2017 году к пенсиям проживающих в семи субъектах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, речь идет о регионах, заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие 2017 года. Приморье - в числе таких регионов.

Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.

Ранее в 2017 году на данные цели уже было направлено порядка 6,42 млрд рублей, которые были распределены между 13 регионами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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