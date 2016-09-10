Анонс на 19 сентября
19 сентября во Владивостоке на о. Русский в 10. 00 в Школе биомедицины ДВФУ пройдет Дальневосточная научно-практическая конференция «Инновации в медицине». Также в 10.00 здесь откроется выставка инновационных технологий в сфере медицины и косметологии.
19 сентября во Владивостоке в 19.00 в культурном центре «Новый Акрополь» (Адмирала Фокина, 10г) пройдет лекция «ЭКО образ жизни: от теории к практике».
19 сентября — День оружейника в России.
19 сентября — День рождения смайлика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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