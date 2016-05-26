Кинопоказ «Меридианов Тихого» под открытым небом устроили в сквере Юла Бриннера. Видеорепортаж Ольги Катренко
Кинопоказ под открытым небом в рамках XV кинофестиваля «Меридианы Тихого» на этот раз прошел в сквере Юла Бриннера. Обычную практику — смотреть фильмы с его участием в день рождения звезды Голливуда — 11 июля — транспонировали на сентябрь, под приезд во Владивосток сына легендарного ковбоя — Рока Бриннера. Почему?
Киноэкран в зеленых кущах, как раз над Алеутской улицей. Киноманы — на раскладных и венских стульях. Формат особый, для любопытных...Только голову подними — свое кино в каждом незашторенном окне. А Юл Бриннер привечает гостей, стоя спиной к родовому гнезду.
Валентина Смирнова, кинозритель, Греция: «Я жила здесь до 46 лет, но уехала вслед за детьми».
- Как Бриннеры?
- О, мы почти родня, мой дед ведь был у Бриннеров финансистом и трудился как раз в этом доме.
Братьям и сестрам по Владивостоку признается в любви единственный сын Юла, Рок. В неизменной шляпе. «Мир Дикого Запада» он, оказывается, видел в процессе съемок. В 1973-ем неотрывно был около отца.
Рок Бриннер, сын Юла Бриннера, США: «Режиссер и автор сценария — молодой врач Майкл Крайтон. И через 15 лет они вместе со Спилбергом поставят «Парк Юрского периода».
Подобрать джинсы, шляпу и пистолет — еще не значит одолеть ковбоя-робота. Уникальная роль Юла Бриннера и глаза его — что лампочки. И судьба — погибнуть от рук игроков.
Но «Стрелок», такова его программа, перестает подчиняться инженерам. И рыцарь-андроид из соседнего павильона убивает человека на турнире. И электронная римская наложница отказывает людям. Первый фильм, где говорят о компьютерном вирусе, где изображение оцифровывают ради спецэффекта. И финал — совсем не хэппи-энд. Но теплый город, красивая публика в сквере Юла Бриннера сглаживают все резкости. Сеанс фирменного ковбойского кино продолжится уже на следующем фестивале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.09.2017 Анонс на 11 сентября
-
24.08.2017 Приморье в предвкушении 15-х «Меридианов Тихого»
-
06.06.2017 Приморский фестиваль уличного кино стал самым массовым в мире
-
13.07.2016 Владивостокцы под открытым небом посмотрели «Тараса Бульбу»
-
11.07.2016 В Приморье покажут фильм под открытым небом
-
26.05.2016 Железнодорожный вокзал Владивостока стал площадкой для презентации исторических книг
Добавить комментарий