Кинопоказ под открытым небом в рамках XV кинофестиваля «Меридианы Тихого» на этот раз прошел в сквере Юла Бриннера. Обычную практику — смотреть фильмы с его участием в день рождения звезды Голливуда — 11 июля — транспонировали на сентябрь, под приезд во Владивосток сына легендарного ковбоя — Рока Бриннера. Почему?

Киноэкран в зеленых кущах, как раз над Алеутской улицей. Киноманы — на раскладных и венских стульях. Формат особый, для любопытных...Только голову подними — свое кино в каждом незашторенном окне. А Юл Бриннер привечает гостей, стоя спиной к родовому гнезду.

Валентина Смирнова, кинозритель, Греция: «Я жила здесь до 46 лет, но уехала вслед за детьми».

- Как Бриннеры?

- О, мы почти родня, мой дед ведь был у Бриннеров финансистом и трудился как раз в этом доме.

Братьям и сестрам по Владивостоку признается в любви единственный сын Юла, Рок. В неизменной шляпе. «Мир Дикого Запада» он, оказывается, видел в процессе съемок. В 1973-ем неотрывно был около отца.

Рок Бриннер, сын Юла Бриннера, США: «Режиссер и автор сценария — молодой врач Майкл Крайтон. И через 15 лет они вместе со Спилбергом поставят «Парк Юрского периода».

Подобрать джинсы, шляпу и пистолет — еще не значит одолеть ковбоя-робота. Уникальная роль Юла Бриннера и глаза его — что лампочки. И судьба — погибнуть от рук игроков.

Но «Стрелок», такова его программа, перестает подчиняться инженерам. И рыцарь-андроид из соседнего павильона убивает человека на турнире. И электронная римская наложница отказывает людям. Первый фильм, где говорят о компьютерном вирусе, где изображение оцифровывают ради спецэффекта. И финал — совсем не хэппи-энд. Но теплый город, красивая публика в сквере Юла Бриннера сглаживают все резкости. Сеанс фирменного ковбойского кино продолжится уже на следующем фестивале.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]