Тайфун «Талим» не пустил судно «Costa Neoromantica» во Владивосток

Намеченный на среду, 20 сентября, приход во Владивосток судна «Costa Neoromantica» с иностранными туристами на борту отменен. Поэтому нынешний сезон круизов в нашем городе завершен досрочно, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Причиной отмены этого захода стал бушующий над Японией тайфун «Талим». А сегодня к причалу владивостокского морского вокзала пришвартовалось другие судно – небольшое, по сравнению с «Costa Neoromantica», «Silver Discoverer». Эта его внеплановая швартовка у нас тоже вызвана тайфуном, из-за которого шедший из Кореи в Японию «Silver Discoverer» изменил маршрут.

В настоящее время около 500 прибывших на борту «Silver Discoverer» иностранных туристов знакомятся с Владивостоком, а в 20 часов их судно покинет столицу Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]