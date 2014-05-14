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В Находке убит сторож автосервиса

В Находке убит сторож автосервиса

В минувшее воскресенье, 17 сентября, в строжке на улице Гагарина в Находке было обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - ранами в области головы и тела. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия изъята рукоятка от ножа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, установлен подозреваемый, им оказался 45-летний, ранее судимый за разбой знакомый потерпевшего. В ходе обыска в жилище фигуранта изъяты вещи со следами крови.

Задержанный признался, что нанес несколько ударов ножом по телу оппонента и удар металлической арматурой в голову. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

В настоящее время по делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются участники уголовного процесса, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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