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В Приморье продолжают восстанавливать разрушенные тайфуном мосты

В Приморье продолжают восстанавливать разрушенные тайфуном мосты

Фото: primorsky.ru

Начался монтаж плит пролетного строения нового моста на дороге Уборка–Самарка в Чугуевском районе. Прежняя конструкция была разрушена прошлогодним тайфуном «Лайонрок». Ранее на новом мосту были смонтированы балки пролетного строения. Также продолжаются работы по сооружению переходной плиты на восстановленном мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Параллельно идут работы по подготовке к укладке асфальтобетона на новый пролет моста.

В Кавалеровском районе продолжается возведение нового моста в районе села Суворово – рабочие завершают бетонирование пролетного строения инженерного сооружения. Кроме того, в Кавалерово почти забетонировали опоры нового моста через реку Кавалеровка. На автодороге Дальнегорск–Черемшаны закончены работы по восстановлению подпорной стенки.

В 2017 году сотрудники "Примавтодора" восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». На это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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