В женской колонии Михайловского района реализуют пилотный проект по исправлению осужденных. Здесь созданы центры, которые предоставляют шанс оступившимся женщинам быстрее оказаться на свободе. О том, как содержатся в неволе женщины, оценила представитель Приморья в Совете Федерации Людмила Талабаева.

Женская колония в Горном — единственная в Приморье. Места тут не пустуют, скорее, наоборот — комнаты забиты под завязку. Жизнь женщин, хоть и проходит за колючкой, отличается от быта в мужских зонах. Здесь осужденные стараются создают уют и хоть какой-то эстетический вид. Так серые будни становятся чуточку ярче.

Оксана Грицкова, врио начальника ИК №10: «У нас лимит наполнения колонии примерно 1000 человек. И столько сейчас здесь находятся. Сроки у женщин различны: от трех до 16 лет, то есть отбывают наказание в том числе и за преступление особой тяжести».

Сегодня женскую колонию инспектирует Людмила Талабаева, член Совета Федерации. В российском парламенте решили проверить состояние всех учреждений ГУФСИН, где содержатся женщины. Этим летом сенаторы обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются осужденные в таких местах. Говорили о недостаточной занятости за колючкой, нехватке финансирования на закупку продовольствия. Но колония в Горном, скорее, исключение. Ведь здесь впервые в России стали применять новую систему исполнения наказаний, отказавшись от привычных отрядов.

Анастасия Беспалова, заместитель начальника ИК №10: «В нашей колонии существует четыре центра исправления осужденных. В них находятся сотрудники от момента подъема осужденных, в шесть утра, до их отбоя в 22 часа. И, фактически, все это время сотрудники нашей системы находятся в постоянном контакте с осужденными, решая их текущие вопросы и социальные проблемы».

Гостям показывают центр номер один. Здесь облегченные условия содержания. Перевод в этот корпус нужно заслужить, ведь нахождение здесь — шаг к условно-досрочному освобождению. Примерное поведение, желание работать и оплачивать судебные иски. Некоторые отсюда даже умудряются помогать родственникам.

Главное производство в 10 колонии — швейное. Крупный цех по пошиву одежды обеспечивает работой половину заключенных. Также здесь развита и деревообработка. Женщины делают палочки для еды. Их, кстати, закупают несколько стран Азии. Таким образом, трудовая адаптация — главная форма воспитания.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации: «Главная задача всех — власти и системы исправления наказания — сделать, так, чтобы после освобождения человек вернулся в нормальную жизнь. Здесь, в колонии, должны все для этого сделать, социализировать человека».

Новая система исправления в колонии поселка Горное уже зарекомендовала себя. Ведь женщины стали стремиться к лучшим условиям жизни даже в стесненных условиях. Специалисты уверены, что и на свободе будет то же самое.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]