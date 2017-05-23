В среду в Приморье похолодает на 3–6 градусов

В первой половине рабочей недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, над краем пройдут атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный фон ночью +5…+15 °С, днём +15…+26 °С.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, в середине недели за фронтом придёт очередная порция холода. Температурный фон воздуха понизится на 3–6 градусов.

К четвергу, 21 сентября, ситуация с погодой в Приморье снова изменится, всему виной станет гребень антициклона. Дожди прекратятся. Ночные температуры без существенных изменений, а днём станет теплее, +17…+26 °С.

Во Владивостоке в первой половине рабочей недели пройдут кратковременные дожди, во второй половине осадков не ожидается. Фон ночных температур в пределах +12…+15 °С, дневных +19…+22 °С. Лишь в середине недели фон ночных и дневных температур понизится на 2–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]