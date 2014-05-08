Отряд кораблей Народно-освободительной армии Китая прибыл во Владивосток. Китайские моряки совместно со своими российскими коллегами проведут международные учения «Морское взаимодействие—2017», второй этап которых стартует 18 сентября.

У 33-го причала сейчас новейшие корабли ВМС Китая. В составе отряда, который зашел во Владивосток, эсминец, сторожевой корабль, корабль комплексного снабжения и спасательное судно с глубоководным аппаратом.

- Это мощное противовоздушное и против морских объектов, очень хорошее оружие.

Ну, а хорошее оружие или нет, покажут совместные учения, на которые и прибыл отряд кораблей Народно-освободительной армии Китая. В Поднебесной это сейчас едва ли не новость № 1. Кроме нескольких сотен моряков, во Владивостоке высадился и целый десант китайских журналистов. Стратегическое значение маневров неоднократно подчеркивают в своих выступлениях и сами высокие гости.

Тян Джон, заместитель главкома ВМС НОАК: «Это стратегически важные учения, ведь на них отрабатывается взаимодействие флотов наших двух стран — крупнейших в регионе. Эти учения, в том числе, и результат договоренностей лидеров наших стран».

На Тихом океане, в акватории Японского и впервые в Охотском море, пройдет уже второй этап «Морского взаимодействия». Первый состоялся два месяца назад на другом краю нашей страны, на Балтике.

Александр Федотенков, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ: «У нас, кроме всего прочего, установились и теплые дружеские, товарищеские отношения, мы добились взаимопонимания и нацеленности на решение задач с самыми высокими результатами».

Кроме масштабных маневров в море, гостей из Китая ждет насыщенная программа на берегу: официальные приемы, спортивные состязания, культурные мероприятия и, конечно, экскурсия по Владивостоку. А вот жители города китайские корабли смогут увидеть лишь со стороны, открывать для посещений их не планируют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]