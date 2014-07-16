Постановление правительства РФ в 2016 году обязало экспортеров отечественного меда производить продукцию в цехах. Поэтому пчеловоды-единоличники вынуждены объединяться, чтобы сообща можно было наладить совместное производство.

Николай Корольков и Владимир Дух — компаньоны много лет. У них и пасеки стоят вместе, и на осеннюю кочевку в Спасский район выезжают в одно время и на одно место. Цветочный мед. Он в основном идет на зимний запас крылатым труженицам.

- Сколько взять?

- Судя по силе нашей пчелы, можем взять по 20—30 кг именно этого меда, а остальное — как получится, как даст погода.

Места здесь для медосбора отменные. Рядом поля с душистыми цветущими травами. Леспедеца с молочаем манят пчел своим ароматом. В 200 км от этого места — липняки в Яковлевском районе. Здесь пасека стационарная.

Николай Корольков, пчеловод: «Этот участок можно давать. По нашим расчетам, можно разместить и 1000 пчелосемей, и более. Каждая семья принесет не менее 80 кг за сезон, если нормальный липовый сбор».

Два года назад Николай вышел на китайцев. Они готовы были за три сезона закупить продукции на 1,5 млн долларов. Уж очень им по вкусу пришелся именно приморский мед. А как отличить хороший от плохого, знает его супруга Алла. В Арсеньеве у них своя торговая точка.

Алла Королькова, жена пчеловода: «Струя не прерывается. А если прервалась, то последняя капля, видите, назад «танцует». Она назад подтягивается. Это говорит о натуральности меда».

Владимир — передовик по откачке меда. Труд ручной, тяжелый. В этот раз собрал по 100 кг сладкого и полезного продукта с одной пчелосемьи.

Владимир Дух, пчеловод: «Не секрет, что все пчеловоды у нас работают на две матки. А потом перед медосбором две матки ссыпаются в одну, и получается большая семья, которая несет много меда».

Пока удалось в один коллектив собрать с десяток пчеловодов. Это практически первый кооператив в Приморье. В планах — построить общий на всех цех по переработке меда. Стоимость по проекту 15 млн рублей. Половину дает государство, другую половину им надо внести самим, благо, опять же по государственной программе можно взять кредит на льготных условиях. Зато тогда можно будет отправлять мед в соседний Китай. А это уже перспектива развития. Лишь бы липняки лесозаготовители не трогали. Иначе — конец отрасли.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]