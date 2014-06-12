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Суд Спасска-Дальнего вынес обвинительный приговор бывшему инспектору исправительной колонии

Суд Спасска-Дальнего вынес обвинительный приговор бывшему инспектору исправительной колонии

Бывший младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №33 ГУФСИН России по Приморскому краю признан виновным в получении взятки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в марте 2017 года подсудимый предложил осужденному за взятку в размере 15 тыс. рублей пронести на режимную территорию исправительной колонии два мобильных телефона и симкарты. Осужденный принял предложение и перевел деньги на банковскую карточку знакомого инспектора, и вскоре телефоны были переданы осужденному. 19 марта 2017 года в ходе обследования служебного помещения телефоны и симкарты были изъяты у осужденного.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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