Приморские боксеры завоевали 5 золотых медалей на всероссийском турнире
Приморские спортсмены отличились на Всероссийском турнире по боксу во Владивостоке. В копилке нашей сборной – пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморского края, на протяжении четырех дней, с 14 по 17 сентября сильнейшие дальневосточные спортсмены радовали любителей бокса яркими и зрелищными боями на ринге спорткомплекса «Олимпиец».
«По итогам турнира золотые медали завоевали пять приморских боксеров – Вячеслав Сухов (56 кг), Максим Черненко (64 кг), Иван Зайченко (69 кг), Максим Вошков (75 кг) и Александр Тихоновский (свыше 91 кг)», – отметили в ведомстве.
Также на счету сборной Приморья четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Кроме этого, Максим Черненко выполнил норматив мастера спорта России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.06.2016 Приморские спортсмены завоевали 80 медалей
-
05.04.2016 Приморские спортсмены завоевали 20 медалей в марте
-
20.03.2017 Приморские тхэквондисты отличились на всероссийском турнире
-
29.09.2015 Приморские спортсмены завоевали 12 золотых медалей
-
21.09.2015 Приморские спортсмены завоевали 27 медалей
-
11.01.2016 Приморские спортсмены завоевали более 1 400 медалей в 2015 году
Добавить комментарий