Приморские боксеры завоевали 5 золотых медалей на всероссийском турнире

Приморские спортсмены отличились на Всероссийском турнире по боксу во Владивостоке. В копилке нашей сборной – пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморского края, на протяжении четырех дней, с 14 по 17 сентября сильнейшие дальневосточные спортсмены радовали любителей бокса яркими и зрелищными боями на ринге спорткомплекса «Олимпиец».

«По итогам турнира золотые медали завоевали пять приморских боксеров – Вячеслав Сухов (56 кг), Максим Черненко (64 кг), Иван Зайченко (69 кг), Максим Вошков (75 кг) и Александр Тихоновский (свыше 91 кг)», – отметили в ведомстве.

Также на счету сборной Приморья четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Кроме этого, Максим Черненко выполнил норматив мастера спорта России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]