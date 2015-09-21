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Приморские боксеры завоевали 5 золотых медалей на всероссийском турнире

Приморские боксеры завоевали 5 золотых медалей на всероссийском турнире

Фото: Администрация ПК

Приморские спортсмены отличились на Всероссийском турнире по боксу во Владивостоке. В копилке нашей сборной – пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморского края, на протяжении четырех дней, с 14 по 17 сентября сильнейшие дальневосточные спортсмены радовали любителей бокса яркими и зрелищными боями на ринге спорткомплекса «Олимпиец».

«По итогам турнира золотые медали завоевали пять приморских боксеров – Вячеслав Сухов (56 кг), Максим Черненко (64 кг), Иван Зайченко (69 кг), Максим Вошков (75 кг) и Александр Тихоновский (свыше 91 кг)», – отметили в ведомстве.

Также на счету сборной Приморья четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Кроме этого, Максим Черненко выполнил норматив мастера спорта России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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