Инвестор из Китая намерен вложиться в развитие портовой инфраструктуры и строительство зернового терминала в Приморье

Компания ООО «Хэбэй Порт Групп» заявила о своих намерениях реализовать на территории края крупный инвестиционный проект. Встречу с председателем Совета директоров организации Цао Цзыюем провел директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, интерес «Хэбэй Порт Групп» к Приморью связан с намерением китайской провинции Хэйлунцзян транспортировать большой объем выращенной сельскохозяйственной продукции в южные территории КНР.

«Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй, недавно побывавший с визитом в вашем крае, раньше был губернатором провинции Хэбэй, где расположена компания “Хэбэй Порт Групп”. Он пригласил нас принять участие в строительстве международного транспортного коридора “Приморье-1”, с помощью которого рассчитывает перевозить сельхозпродукцию, выращенную в провинции в другую часть Китая. Мы намерены помочь региону выполнить эту задачу», – отметил Цоа Цзыюй.

По задумке, грузы будут доставляться по транспортному коридору через пункты пропуска до южных портов Приморья, а затем морским путем транспортироваться в южную часть Китая и другие страны.

Основным видом экспортируемой продукции должно стать зерно, общий объем которого, по неофициальным данным, может составить от 6 до 10 миллионов тонн в год.

Для того, чтобы обеспечить наличие необходимых мощностей на всех этапах транспортировки грузов, компания планирует инвестировать в развитие портовой инфраструктуры края, а также построить в Приморье зерновой терминал.

Начальник отдела развития транспорта Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Михаил Холоша предложил иностранным партнерам несколько вариантов реализации проекта.

По мнению директора департамента международного сотрудничества края Алексея Старичкова, необходимость создания зернового термина обусловлена не только возможностью перевозки китайских грузов, но и возможностью экспорта урожая Приморского края.

Справочно:

ООО «Хэбэй Порт Групп» (Hebei Port Group) – комплексное государственное предприятие в области строительства портов, развития и управления государственным имуществом, а также в области инвестирования и финансирования. В настоящее время компания является крупнейшим в мире предприятием по портовым перевозкам балкерного груза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]