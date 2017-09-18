Два человека разбились насмерть в автокатастрофе под Партизанском. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv.

Поздним вечером 18 сентября под Партизанском произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Киа». Два человека погибли на месте еще до приезда врачей. Авто двигались в противоположном направлении. Как рассказали очевидцы происшествия, на участке трассы между Партизанском и селом Новицким иномарка выехала на встречную полосу, где в тот момент находился «ПАЗ». Неизбежный лобовой удар, и легковой автомобиль полностью деформировался, похоронив в себе двух молодых мужчин. Находившиеся в салоне «ПАЗа» несколько пассажиров также пострадали, им понадобилась помощь врачей.

Сейчас по факту трагедии компетентными органами проводятся проверка. Устанавливаются все причины, спровоцировавшие данную аварию. Стоит отметить, что со слов местных жителей, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, что и спровоцировало ДТП.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель «Киа» в августе этого года был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 18 2017 в 3:41 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]