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Тайфун «Талим» заденет Приморье

Тайфун «Талим» заденет Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС, с 18 по 19 сентября на территории восточных районов края ожидается ухудшение погодных условий из-за прохождения тайфуна «Талим». На территории Тернейского, Кавалеровского и Ольгинского муниципальных районов, Дальнегорского городского округа ожидается выпадение сильных осадков в количестве до 40 мм за 12 часов и менее, при ветре 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона, по возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах лучше покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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