В России произойдет внеплановое повышение акциза на бензин

На бюджетных совещаниях в правительстве принято предварительное решение дополнительно поднять акцизы на бензин, пишет газета «Ведомости».

Ожидается, что акцизы повысят в два этапа — на 50 копеек за литр с 1 января, затем еще раз на 50 копеек за литр с 1 июля, сообщает «Вести: Приморье2 со ссылкой на Дром.ру.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник утром заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос в течение дня. «Да, действительно, такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации», — сказал глава Минфина.

По информации «Ведомостей», речь идет о трассах «Таврида» в Крыму и «Приморское кольцо» в Калининградской области.

Если акциз действительно поднимут на 50 копеек, то литр топлива в рознице может подорожать на 1,5% и прибавит около 60 копеек. При этом остаются рыночные риски роста цен еще на 2,8% до конца 2017 года — при индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году психологически важные 40 рублей, говорят федеральные чиновники.

Предложенное повышение акциза на 50 копеек в два этапа существенно больше, чем предусмотренные Налоговым кодексом меры. В этом документе предусмотрен рост на величину инфляции в 4%, что составляет около 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива. В случае успеха дополнительные доходы бюджета составят 55–60 млрд руб.

Напомним, в 2017 году ставки акциза на бензин повышали дважды — на 2 рубля за литр с 1 января и еще на 2 рубля — с 1 апреля. В конце августа стало известно, что с начала года бензин в РФ подорожал на 4,9%, обогнав таким образом инфляцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]