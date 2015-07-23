Более 3 млн рублей украли грабители у владивостокского бизнесмена
Во Владивостоке задержаны дерзкие грабители, обокравшие бизнесмена. «Улов» подозреваемых в преступлении составил более трех миллионов рублей.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в УМВД по ПК, полицейские получили сообщение об ограблении от 40-летнего предпринимателя. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.
Как установлено, ночью неизвестные мужчины в масках проникли в офис на территории оптовой базы на улице Снеговая. Напав на заявителя, они похитили выручку за 3 месяца и скрылись в неизвестном направлении. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 млн 460 тысяч рублей.
По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двоих жителей краевого центра. В отделе полиции мужчины дали признательные показания. Теперь против них возбуждено уголовное дело и грозит наказание виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемые заключены под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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