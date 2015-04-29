Еще 42 ветеранские семьи справили новоселье в Приморье

В Приморье подвели итоги работы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году. Все 42 очередника, которые по плану этого года должны были получить выплату на улучшение жилищных условий, уже справляют новоселье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В списке нынешних новоселов – ветераны из Владивостока, Дальнереченска и Дальнереченского района, Спасска-Дальнего и Спасского городского округа, Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Партизанска, Уссурийска, Лесозаводска, а также Анучинского, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Ольгинского районов

«Среди новоселов пять участников войны, житель блокадного Ленинграда, остальные – вдовы погибших (умерших) ветеранов», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Директор департамента Лилия Лаврентьева напоминает, что обеспечение жильем ветеранских семей идет по графику.

«Все новоселы этого года встали на учет как нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года. В очереди на 2018-й сегодня 26 человек, трое из которых – участники войны. На обеспечение жильем этих очередников потребуется 45,4 миллиона рублей», – информирует она.

Федеральное законодательство устанавливает, что, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончанию этого срока могут снова встать в очередь.

Вице-губернатор Павел Серебряков называет еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья.

«Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. А значит, ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий», – подчеркивает он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]