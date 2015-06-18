За парты 1 сентября сели не только школьники. В более чем сорока профессиональных учебных заведениях края начались занятия для выпускников 9-х и 11-х классов. Приморский индустриальный колледж в Арсеньеве набрал в этом году более двухсот первокурсников.

Восемь профессий и четыре специальности. В приморском индустриальном колледже двухуровневая образовательная система, причем по трем из них внедряют новые образовательные стандарты. Это значит на выходе не просто будет, к примеру, сварщик, а такой, которого и на нефтепровод возьмут, где требования к профессии выше.

Сергей Чернота, директор Приморского индустриального колледжа: «На первом уровне они получают рабочую профессию, на втором уровне – это специалисты среднего звена. И то, и другое мы реализуем у нас».

У первокурсников первые практические занятия. Автомеханик – только на первый взгляд исключительно мужская профессия. Диана после 11 классов не стала поступать в университет, баллов на бюджет не хватило, теперь свою вторую мечту реализует.

Диана Воробец, первокурсница : «Согласна, не девичья профессия, но мне это стало интересно. Мой дедушка этим занимается. Я смотрела, помогала и увидела, что можно здесь учиться. Решила попробовать, и на самом деле не пожалела. Очень интересно».

А у второго курса газоэлектросварщиков практические занятия в полном разгаре. Соскучились по настоящей работе многие их этих юношей. Хотя кто-то и на каникулах знал, чем полезным себя занять.

Максим Фролов, второкурсник: «Летом я не сидел сложа руки, варил в гараже. Брал две трубы. Проваривал их вертикальным швом, чтобы он получился качественным».

Мастера производственного обучения знают подход к каждому воспитаннику. Ведь их столько прошло за десятилетия, что наперед можно сказать, что они испытывают, когда впервые за станок или за сварку становятся.

Валентин Никитин, мастер профессионального обучения : «Страх у кого-то больше, у кого-то проходит. А технику безопасности слесарной обработки и сварки никто не отменял».

Приморский индустриальный входит в список ведущих колледжей края, которые формируют рейтинг 50 самых востребованных профессий в Приморье. И пока у нас будут стройки и будут развиваться производства необходимость в высококлассных рабочих и технологах будет всегда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]