С какими впечатлениями покидают Владивосток гости XV «Меридианов Тихого»? Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился во Владивостоке. По звездной дорожке прошли зарубежные и отечественные актеры. А сразу после на торжественной церемонии объявили победителя XV «Пасифика». Главная награда кинофестиваля осталась в России. Какая картина стала лучшей?
На дорожке «Меридианов» — вновь звезды театра и кино. Здесь Лия Ахеджакова, Настасья Кински, Сергей Жигунов и Николай Добрынин. И это лишь малая часть звездного состава.
Наталья Бочкарёва, актриса театра и кино: «Здесь можно встретить работы не только отечественного кино, но и зарубежного и пообщаться со звездами зарубежного кино и со звездами нашего».
Президент «Меридианов Тихого» Сергей Жигунов называет XV фестиваль мощным. Причина — в сильных конкурсных работах, поэтому до последнего сохранилась главная интрига фестиваля — кому достанется Гран-при? 10 конкурсных работ — это картины режиссеров из Индии, Колумбии, Филиппин, Китая, Японии и США. И один фильм российского режиссера. Он и стал победителем XV кинофестиваля стран АТР.
Алла Сурикова, режиссер, председатель жюри МКФ «Меридианы Тихого»: «Картины, которые заслуживали, все отмечены. Разве что одна картина, которой я хотела дать свой собственный диплом, фестиваль не дал. Просто поскольку я режиссер-комедиограф, мне хотелось отметить одну картину, в которой юмор — одна из составляющих».
- Картина, которая получает сейчас главной приз, — это не моя протекция, это практически единогласное решение нашего жюри. Это картина режиссера Кантемира Балагова «Теснота».
Фильм Кантемира Балагова «Теснота» — это история о семье на Северном Кавказе, где однажды вечером похищают пару молодоженов. Обратиться в полицию в крошечном городке никто и не думает. В результате всё возможное каждый делает сам.
Наталья Титаренко, зритель: «Я думаю, что фестивальное кино заставляет подумать. Тем более, было много молодых режиссеров, у них свой, новый взгляд. Это очень интересно».
Алина Серебренникова, зритель: «Очень понравился фестиваль, я как гость вашего города могу сказать — приятное ощущение, что во Владивосток приезжают звезды такой величины».
Гости и участники фестиваля во Владивостоке сейчас разъезжаются по домам. Напоминанием о юбилейном празднике кино в городе у море станут новые отпечатки звездных ладоней на Океанской аллее славы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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