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Как будем отдыхать в 2018 году?

Как будем отдыхать в 2018 году?

Фото: "Российская газета"

По второму полноценному оплачиваемому отпуску получат россияне в следующем году. Благодаря праздничным дням каждый будет отдыхать дополнительно по 28 дней. И эти дни работодатели должны будут оплатить.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", календарь праздников в следующем году предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и "длинные" (по 4 дня) выходные, приуроченные к 8 марта и 1 мая. Три дня отдыха нам дадут к 23 февраля, 12 июня и 4 ноября. День Победы в 2018 году будет "оторван" от выходных, он придется на среду.

Это предусматривает проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году, который поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документу, выходные дни (суббота и воскресенье) 6 и 7 января переносятся, соответственно, на пятницу 9 марта и на среду 2 мая.

Трудовая неделя накануне Праздника Весны и Труда продлится шесть дней: выходной с субботы 28 апреля переходит на понедельник 30 апреля. Длинные рабочие недели ждут россиян также перед Днем России (перенос выходного с субботы 9 июня на понедельник 11 июня) и накануне встречи 2019 года (с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря). Таким образом, всего в 2018 году нас ждут 27 выходных дней, совмещенных с праздниками, - почти целый дополнительный отпуск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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