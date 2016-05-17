Резиденты свободного порта Владивосток уже успешно реализуют свои проекты. Так, в пригороде сданы первые два дома, застройщику удалось их возвести в максимально быстрые сроки, ведь как резиденту СПВ компании положены различные преференции, кроме того, всестороннюю поддержку оказала и администрация края.

Дмитрий Мелкозеров показывает свою новую квартиру. Дом уже сдан. Осталось сделать лишь ремонт. Дмитрий работает в пригороде, поэтому выбрал квартиру именно в этом жилом комплексе.

Дмитрий Мелкозеров: «Выбирали самую большую квартиру, которая есть в этом комплексе, чтобы каждому члену семьи моей жилось комфортно».

Примечательно то, что компания-резидент СПВ построила этот жилой комплекс для тех, кто будет работать на производствах, входящих в Территорию опережающего развития «Надеждинская», расположенную поблизости. В будущем совместными усилиями власти и бизнеса здесь появится полноценный район.

Эдуард Портнов, вице-губернатор Приморского края: «Наш следующий разговор с застройщиком и администрацией района, как только здесь 600—700 человек, то необходимо строить здесь детский сад и школу».

Построить первые два дома этого в будущем большого жилого комплекса удалось быстро благодаря тому, что компания-застройщик — резидент свободного порта Владивосток, а значит, ей по закону положены различные льготы и преференции.

Алексей Бойко, генеральный директор компании-застройщика: «Это правда, это все работает, мы освобождены от налога на прибыль и ЕСН у нас гораздо ниже, чем у нерезидентов, кроме того, то, что мы делаем, государственное дело, со стороны чиновников всех уровней мы встречаем понимание».

Действительно, предприниматели, реализующие крупные и социально важные проекты, могут рассчитывать на поддержку со стороны властей, например, это предоставление субсидий на приобретении оборудования, уплату процентов по кредитам, модернизацию производства и многое другое. Все эти меры подразумевает государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», рассчитанная на 2013—2020 годы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]