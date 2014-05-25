Продавец сотовых украл несколько телефонов для перепродажи

36-летний мужчина устроился на работу продавцом в сотовый ритейл. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, злоумышленник похитил несколько смартфонов премиум-класса, чтобы перепродать их и присвоить вырученные деньги. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]