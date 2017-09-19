Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись

Стали известны результаты народного голосования по итогам фестивального показа мультфильмов, созданных в рамках проекта Всероссийская анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны», рассказывающего о родных людях, жизнью и подвигом которых гордится каждая семья и страна. Мультфильм «Подвиг моего прадедушки под городом Муданцзян» из Владивостока – первый в списке победителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фестивальные показы проводились в десяти городах России, в том числе во Владивостоке. Все зрители были участниками «Большого народного жюри». По итогам этого голосования из 66 мультфильмов было выбрано девять, которые опередили других по части анимационного мастерства.

Первым в списке победителей – мультфильм «Подвиг моего прадедушки под городом Муданцзян», созданный семьёй Дарьи Передериевой, воспитанницы студии экологических анимационных фильмов «Ручеёк» владивостокского городского Дворца детского творчества.

Работа над сценарием заняла 20 часов суммарного времени. Для 15-ти персонажей мультфильма было нарисовано 32 бумажные марионетки и было создано 20 различных сцен. Суммарное время, потраченное на рисование, составило 72 часа, общее время перекладки и фотографирования – еще 72. Всего было сделано 2876 фотографий. Продолжительность мультфильма – 8 минут 30 секунд.

Авторы всех мультфильмов уже получили дипломы участников проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]