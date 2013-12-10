Во Владивостоке автопогрузчик наехал на портового рабочего
23-летний портовый рабочий ООО «Зенит» на территории ПАО «Владивостокский морской торговый порт» при ведении погрузочно-разгрузочных работ с использованием автопогрузчика совершил наезд на портового рабочего, причинив ему травму правой голени. Несчастный случай поизошел в марте 2017 года, а накануне Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по Приморскому краю возбуждило уголовное дело по по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В настоящее время в рамках предварительного расследования следствию предстоит установить конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности, а также выяснить все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.02.2017 Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту рождения у женщины мертвого ребенка
-
15.02.2017 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту обрушения на Станюковича
-
08.07.2015 Следователи проводят проверку по факту столкновения судна с пирсом в Приморье
-
25.02.2015 Перед судом в Приморье предстанет прораб, обвиняемый в гибели четверых рабочих в порту
-
09.01.2014 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту падения с 17 этажа строящегося здания двух мужчин
-
10.12.2013 Во Владивостоке докер-механизатор пойдет под суд
Добавить комментарий