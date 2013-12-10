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Во Владивостоке автопогрузчик наехал на портового рабочего

Во Владивостоке автопогрузчик наехал на портового рабочего

Фото: Корабел.ру

23-летний портовый  рабочий ООО «Зенит» на территории  ПАО «Владивостокский морской торговый порт» при ведении погрузочно-разгрузочных работ с использованием автопогрузчика совершил наезд на портового рабочего, причинив ему травму правой голени. Несчастный случай поизошел в марте 2017 года, а накануне Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по Приморскому краю возбуждило уголовное дело по по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время в рамках предварительного расследования следствию предстоит установить конкретных лиц, ответственных за  соблюдение правил безопасности, а также выяснить все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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