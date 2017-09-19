Сильный пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Жигура во Владивостоке

Во Владивостоке в многоквартирном жилом доме на Жигура, 4 произошел сильный пожар.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы происшествия засняли языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из этажей здания. Судя по видео, огонь поглотил весь балкон и уже добирается до балкона, расположенного на этаже выше.

Пока подробностей о пострадавших и причинах пожара не сообщается. «Вести: Приморье» следят за развитием событий.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Сен 18 2017 в 6:39 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]