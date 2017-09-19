Сильный пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Жигура во Владивостоке
Во Владивостоке в многоквартирном жилом доме на Жигура, 4 произошел сильный пожар.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы происшествия засняли языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из этажей здания. Судя по видео, огонь поглотил весь балкон и уже добирается до балкона, расположенного на этаже выше.
Пока подробностей о пострадавших и причинах пожара не сообщается. «Вести: Приморье» следят за развитием событий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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