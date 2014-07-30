В  Спасском районе мужчина «наломал дров» на 78 тысяч рублей

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в лесу вблизи с. Калиновка Спасского района. Здешние деревья мешали мужчине проехать, и чтобы на его пути не возникало препятствий, фигурант, управляя автомашиной «ГАЗ-66», сломал по пути движения, а также спилил при помощи имеющейся пилы насаждения. В результате таких действий лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 78 тыс. рублей.

Об этом стало известно в ходе полицейских рейдов.

В целях обеспечения исковых требований о возмещении экологического вреда наложен арест на автомобиль фигуранта. Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]