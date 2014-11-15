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Приморская девочка выжила после того, как ее сбил поезд

Приморская девочка выжила после того, как ее сбил поезд

Несчастный случай произошел в районе станций Чайка—Вторая Речка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, две 15-летние девочки шли через железнодорожные пути к морю. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия девочка получила открытый перелом правого бедра. Ребенок доставлен во Владивостокскую краевую больницу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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