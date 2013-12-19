В Приморье проходит мероприятие «Детские улыбки России». Свои усилия по профилактике и лечению детских стоматологических заболеваний объединили специалисты сразу нескольких ведомств: департаментов здравоохранения края, труда и соцразвития, образования и науки, а также руководители ведущих стоматологических центров страны.

Трудно представить счастливое детство с зубной болью. А между тем каждый второй ребенок в Приморье нуждается в помощи стоматолога. Особенно департамент здравоохранения края волнуют проблемы стоматологического здоровья ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот. Им часто требуется дорогостоящее лечение, которое не входит в перечень ОМС. Подарить детям здоровые улыбки призвана программа, стартовавшая в Приморье.

Владимир Садовский, президент стоматологической ассоциации России: «Дети из социально-декретированных групп получат помощь. Это дети до 11 лет и подростки. Они получат помощь ортодонтичекого лечения и лечение у детского стоматолога при диагнозе «кариес» по самым современным технологиям, в четыре руки, с постановкой пломб, которые отвечают самым современным требованиям».

Программа «Детские улыбки России» начала свое шествие по стране с Челябинска и добралась до ее дальневосточных рубежей. Перед специалистами стояла непростая задача — отобрать для участия в благотворительном проекте ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов, интернатов и детей из многодетных семей. В итоге более 2 тысяч приморских ребят в течение года получат во Владивостоке высококвалифицированную стоматологическую помощь.

Елена Русакова, главный детский стоматолог Дальневосточного федерального округа: «Сейчас технологии позволяют обеспечить психологический комфорт для ребенка в момент его нахождения в стоматологическом кресле. Так, мероприятия лечебного характера будут проводиться в форме игры».

Обсудить вопросы не только своевременной помощи, но меры профилактики стоматологических заболеваний собрались ведущие специалисты со всего края. На сегодняшний день врачи отмечают неудовлетворительный уровень у детей гигиены полости рта. А ведь ее правильный уход — это основа здоровья человека. В этом уверены и врачи автопоезда «Забота», которые оказывают медицинскую помощь населению края бесплатно, по полису ОМС в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Елена Ибрагимова, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения Приморского края: «Профилактика заболеваний — это сейчас самая основная цель, на что сейчас акцентирует внимание и правительство РФ, и администрация Приморского края. Для того, чтобы мы могли предупредить заболевания, у нас сейчас есть выездная работа — это автопоезд «Забота», где врачи делают акцент на профилактические меры».

Поколение без кариеса в скором будущем вполне возможно, уверены стоматологи. Вот только стремиться к этому должны не только медицинские, но и образовательные учреждения. Не даром сегодня во многих школах страны появляются стоматологические кабинеты, которые в советское время были почти в каждой школе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]