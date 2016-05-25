Администрация края может компенсировать часть расходов за отопление микрорайона "Радужный"

Проблему жителей микрорайона "Радужный" Уссурийского городского округа обсудили на комитете по экономической политике Законодательного Собрания. Администрация края предложила компенсировать часть расходов за услуги по отоплению в виде субсидий теплоснабжающей организации, функции которой готова взять на себя местная управляющая компания «Радуга». В этом случае, большая часть платежа за отопления была бы профинансирована из краевого бюджета, заявил вице-губернатор Александр Юров.

«Для того, чтобы это стало возможном, жителям необходимо передать в пользование управляющей компании персональные газовые котлы, установленные в каждой квартире. Но многие из проживающих отказываются это сделать даже временно – в этом сейчас вся сложность», – сообщил он, добавив, что в ближайшее время в «Радужном» будет проведено совещание с участием жителей, представителями органов власти и управляющей компании, где стороны придут к оптимальному решению проблемы.

Как сообщили в администрации края, общая отовность муниципалитетов Приморья к отопительному сезону на сегодня в среднем составляет 93%. По краю сети тепло-, водоснабжения и водотведения готовы на 94%, жилищный фонд – на 92,3%, социальные объекты – 96,4%, котельные – на 90%. В среднем, объекты по краю к отопительному сезону готовы на 93%.

Со всеми отстающими муниципалитетами сейчас ведется индивидуальная работа. В частности, отставания в подготовке к отопительному сезону есть в Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, а также Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Пожарском и Хасанском районах. Однако, это не повлияет на подачу тепла в дома приморцев. По словам руководителя ведомства Елены Пархоменко, все объекты теплоснабжения будут готовы к подаче тепла с 1 октября – в северных территориях края и с 15 октября – в остальных муниципалитетах.

Вместе с тем, в Приморье продолжается модернизация оборудования, а также приобретение автоматизированных модульных котельных. Только в этом году запланирована установка 34 новых котельных, в том в Находке, Лесозаводске, Шкотовском и Надеждинском районах.

Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов краевым бюджетом предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, будут предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов.

На сегодняшний день в крае подготовлено более 2300 километров тепловых сетей, более 4500 километров труб водоснабжения, почти 840 котельных. Кроме этого, предприятия энергетики к началу отопительного сезона приведут в порядок более 230 трансформаторов и почти 860 километров линий электропередач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]