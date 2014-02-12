Двоих гималайских медвежат выпустили в дикую природу в Приморье
Двоих гималайских медвежат-сирот выпустили в приморскую тайгу во вторник, 19 сентября. Дикие животные благополучно прошли курс реабилитации после потери матери. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Медведей вернули в дикую природу в одном из южных районов края. Медвежата прошли курс реабилитации и сейчас находятся в хорошей физической форме. Им около девяти месяцев, каждый весит около 15 килограммов.
Напомним, гималайские медведи осиротели в июне этого года после того, как их мать в Лесозаводске сбила машина. Они были вынужденно изъяты из дикой природы и направлены в реабилитационный центр в селе Алексеевка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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