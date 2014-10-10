В августе исполнилось 19 лет Центру содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в приморском поселке Мысовой. Накануне с воспитанниками познакомились наши корреспонденты и узнали, о чем мечтают постояльцы поселкового детского дома.

122 км от Владивостока до Мысового. И вот удача — дорогу к центру нам подсказывает его бывший директор,19 лет назад принимавший первых воспитанников.

- Ну что ж вы не предупредили, я бы, как в том анекдоте, хоть губы накрасила. Я могу только сказать, что хороший детский дом, дети обуты, одеты и счастливы.

В двухэтажном доме у моря живут 37 малышей и ребят постарше. Многие — сироты при живых родителях. Но даже в казенных стенах они остаются детьми.

- А что, он у вас так фотает?

Сколько сменилось официальных названий, помнит только заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Орлова. С болью и слезами рассказывает она истории своих подопечных.

- За 20 лет не привыкну к этому никогда!

Братья и сестры Багаряцкие попали в Мысовой из Владивостока едва живые. За полтора года окрепли. Стараются поддержать друг друга, найти занятие по душе, насколько это возможно здесь. Но мечтают о родном доме.

Дима Багаряцкий, 12 лет: «Я хочу заниматься футболом, но здесь футбольная команда не очень в школе, я все жду, когда папа заберет, и я пойду на футбол и, может быть, пойду еще на рукопашный бой».

Олеся Багаряцких, 10 лет: «Я мечтала, чтобы мне нашли семью. Когда мне найдут семью, я хочу выпуститься, пойти в колледж».

Леша Багаряцких, 6 лет: «Я мечтаю на каратэ ходить и на бокс».

Костя Багаряцких, 5 лет:

- Что хочется?

- Домой!

Татьяна Орлова, заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе: «Хорошие дети. Старшие всегда помогают малышам. Вот, как, видимо, дома привыкли ухаживать за младшими, вот так они и здесь. Хотелось бы, чтобы им нашлась хорошая семья».

Братья Курбышевы из Смоляниново. Усидчивый, целеустремленный Артур перешел в 3 класс, с сентября начнет заниматься каратэ. Поделился с нами: есть у них еще старший брат.

Артур Курбышев: «У меня есть брат Андрей, но он не живет с нами, а я хочу, чтобы он жил с нами, всей семьей».

Татьяна Орлова, заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе: «Хотелось бы, чтобы у них была какая-нибудь хорошая семья, мама и папа. Родители ими вообще не интересуются. В детский дом за год никто не приезжал».

Первоклашек Артема и Дениса Воловенко перевели в этот центр весной. Толковые малыши в этом году уже дважды съездили в лагерь.

Татьяна Орлова, заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе: «Очень хочется для этих детей, чтобы у них была семья. Да? Нет? Почему? Надо, чтобы была мама и папа! Мама не занимается, не приезжает, забрали детей, привезли, за лето никто даже не вспомнил, что они есть — ни родственники, никого. Поэтому надо, чтобы дети шли в семью и чтобы у них были мама и папа. Да, Артем?»

И, кажется, всё в этом доме — для детей. У них есть все необходимое, с ними занимаются. И кабинет завуча больше похож на библиотеку.

Но по всему видно: не избалованы воспитанники центра в маленьком поселке, гости здесь не так часто бывают.

Татьяна Орлова, заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе: «Вы знаете, помощь всегда необходима. Всегда что-то хочется заменить. Мебель сейчас такая некачественная. Ну, в общем, знаете, каждый помогает, чем может. Сейчас вот кухонные гарнитуры ставим по группам, делаем семейные группы, выполняем постановление Медведева по семейным группам 481».

Хороший повод, не дожидаясь ревизий и официальных улучшений в Мысовом, поддержать здешних ребятишек — большой день рождения их общего дома.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]