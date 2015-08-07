Очаг дикорастущей конопли площадью 1,8 га уничтожен в Ханкайском районе

В Ханкайском районе проходит второй этап профилактической операции «Мак-2017».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские совместно с членами добровольной народной дружины в окрестностях села Новоселище обнаружили очаг дикорастущей маньчжурской конопли площадью 1,8 га. Уничтожены свыше 126 тысяч кустов наркосодержащих растений. При уничтожении конопли использовалась тяжелая сельскохозяйственная техника.

Всего за второй этап операции полицейскими Ханкайского района возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств, к административной ответственности привлечены 35 граждан. Из незаконного оборота изъято свыше 9 кг наркотических средств. В ходе рейдов полицейскими были остановлены три автомашины, в которых перевозили наркотики – гашишное масло и марихуану.

В рамках операции члены добровольных народных дружин приняли участие в четырех рейдовых мероприятиях, выявили одно преступление.

Межведомственные оперативно-профилактические мероприятия продолжатся до конца сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]