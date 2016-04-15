Во Владивостоке пройдёт небольшой дождь и похолодает

19 сентября на большей части Приморья стоит солнечная погода, осадки сохраняются лишь на севере, где по-прежнему сказывается влияние тайфуна. Максимальные температуры +18…+26 °С.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Столбик термометра поднимется до отметки +20…+23 °С.

Ближайшей ночью с Китая через север Корейского полуострова на северо-запад Японского моря выйдет циклон. Далее он пройдет над центральною частью моря. В Приморье местами ожидаются дожди, наиболее интенсивные на юге края, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью в пределах +5…+15 °С, днем +18…+24 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в ближайшие сутки облачно, ночью небольшой, временами умеренный дождь. Днем прояснит, утром еще возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром сильный. Ночная температура воздуха без существенных изменений, а дневная температура на 2–3 градуса ниже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]