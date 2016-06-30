Пенсионерам-«северянам» и льготникам Приморья компенсируют транспортные расходы
С начала 2017 года более тысячи неработающих пенсионеров из северных районов Приморья смогли компенсировать проезда к месту отдыха и обратно. На этот вид социальной поддержки Пенсионный фонд России перечислил более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Самыми активными в этом вопросе пенсионеры Дальнегорска. Здесь за компенсацией обратилось 583 человека. В списках получателей также жители Кавалеровского, Тернейского, Красноармейского, Ольгинского районов.
Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, компенсация предоставляется один раз в два года неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
«Это получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности», – уточняют в ведомстве.
Специалисты подчеркивают, государство компенсирует проезд к месту отдыха только в одном из регионов России. По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена в виде проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно. Второй вид компенсации – возмещение фактических расходов пенсионера на оплату проезда, не превышающих стоимость проезда в автобусе, в плацкартном вагоне поезда, в салоне эконом-класса самолета и т.д. По оценке сотрудников отделения ПФР, приморские пенсионеры предпочитают второй вид компенсаций.
Напомним, по вопросам компенсации проезда необходимо обращаться в клиентскую службу территориальных подразделений ПФР по месту жительства. Подробную информацию можно также получить по справочному телефону Отделения ПФР: (423) 249-86-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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