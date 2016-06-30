Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:57
  0

Пенсионерам-«северянам» и льготникам Приморья компенсируют транспортные расходы

Пенсионерам-«северянам» и льготникам Приморья компенсируют транспортные расходы

С начала 2017 года более тысячи неработающих пенсионеров из северных районов Приморья смогли компенсировать проезда к месту отдыха и обратно. На этот вид социальной поддержки Пенсионный фонд России перечислил более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Самыми активными в этом вопросе пенсионеры Дальнегорска. Здесь за компенсацией обратилось 583 человека. В списках получателей также жители Кавалеровского, Тернейского, Красноармейского, Ольгинского районов.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, компенсация предоставляется один раз в два года неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Это получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности», – уточняют в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, государство компенсирует проезд к месту отдыха только в одном из регионов России. По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена в виде проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно. Второй вид компенсации – возмещение фактических расходов пенсионера на оплату проезда, не превышающих стоимость проезда в автобусе, в плацкартном вагоне поезда, в салоне эконом-класса самолета и т.д. По оценке сотрудников отделения ПФР, приморские пенсионеры предпочитают второй вид компенсаций.

Напомним, по вопросам компенсации проезда необходимо обращаться в клиентскую службу территориальных подразделений ПФР по месту жительства. Подробную информацию можно также получить по справочному телефону Отделения ПФР: (423) 249-86-00.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря