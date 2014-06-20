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Новая система оплаты проезда в автобусе действует во Владивостоке

Новая система оплаты проезда в автобусе действует во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке стартовал новый пилотный проект по безналичной оплате проезда в автобусах. Пока система безналичной оплаты действует в одном автобусе с госномером УВ 944 городского маршрута № 31. Здесь установлен валидатор, с помощью которого можно рассчитаться за проезд банковской картой, телефоном или часами со встроенным чипом. Для этого достаточно поднести карту или другое устройство (телефон, часы) к считывающему устройству платёжного терминала. Проект стартовал в пятницу, 15 сентября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На тестирование системе отвели месяц. По истечении этого срока будет принято решение об установке валидаторов в другие автобусы города.

Между тем в автобусе по-прежнему можно рассчитаться наличными. Сам пассажир выбирает удобную для него систему оплаты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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