Крупные тепличные хозяйства Приморья оказались на грани закрытия
Два крупных тепличных хозяйства Приморья, которые поставляют на рынок края более 30% зелени, огурцов и помидоров, оказались на грани закрытия из-за долгов перед энергетиками, которые отказываются подавать в хозяйства тепло, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Информация о возможном прекращении работы тепличных комплексов ФГУП "Дальневосточное" и ООО "ДЭМ-Лазурное КСП" в селе Суражевка, к сожалению, верна. Причина - сложности в решении вопроса с подключением хозяйства к теплоснабжению. Поставщик ресурса - Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) отказывается обсуждать начало нового отопительного сезона до полного погашения долгов", - сообщает пресс-служба ФГУП "Дальневосточное".
Как сообщает АО "ДГК", долг двух предприятий за поставленное ранее тепло превышает 50 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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