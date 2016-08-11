В центре Владивостока завершился демонтаж первого участка трамвайных путей

Демонтаж трамвайных путей на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста) завершился во Владивостоке. К настоящему моменту разобрано 800 метров рельсов.

Как сообщили «Ветсям6 Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. В ночь на среду начнется устройство основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланская – Уборевича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]