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В центре Владивостока завершился демонтаж первого участка трамвайных путей

В центре Владивостока завершился демонтаж первого участка трамвайных путей

Фото: Администрация г. Владивостока

Демонтаж трамвайных путей на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста) завершился во Владивостоке. К настоящему моменту разобрано 800 метров рельсов. 

Как сообщили «Ветсям6 Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. В ночь на среду начнется устройство основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланская – Уборевича.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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