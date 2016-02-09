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Мужчина-алкоголик изощренно убил свою мать во Владивостоке

Мужчина-алкоголик изощренно убил свою мать во Владивостоке

Фото: Msk.kp.ru

Преступление было совершено в декабре 2016 года во Владивостоке в квартире по ул. Шилкинской. Подсудимый 1968 года рождения проживал там вместе с матерью, которую впоследствии и убил.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, суд первой инстанции установил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала избил свою мать. Затем он напоил лежащую на кровати женщину ядовитым раствором синего цвета с содержанием сульфата меди (т.н. «синька»). В результате острого отравления металлическим ядом женщина умерла.

Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, фигурант страдает средней стадией зависимости от алкоголя. 

Суд признал убийцу виновным и назначил ему за содеянное (с учетом явки с повинной) 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором районного суда, осужденный обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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