Владимир Путин поручил утвердить план перехода на расчеты в рубли в портах

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ утвердить план мероприятий по переходу с 2018 года на расчеты в рубли за услуги, оказываемые в морских портах России, говорится на сайте Кремля.

Поручение подразумевает утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 года на осуществление расчетов за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в российских рублях.

Также Правительству РФ дано поручение в срок до января 2018 года разработать механизм использования доходов, получаемых от аренды находящихся в государственной собственности объектов инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры России.

Как отметили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такое решение крайне актуально для Приморья, на территории которого расположены шесть морских портов.

«Реализация данного поручения Президента положительным образом скажется на получателях услуг в портах. Работа с иностранной валютой в условиях нестабильного курса приводила к завышенной стоимости таких услуг. Теперь пользователи получат понятный, стабильный тариф и будут понимать, за что платят», – прокомментировали специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]