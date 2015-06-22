Пешеход погиб в ДТП на приморской дороге

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП с участием пешехода.

Автоавария произошла на 296 км. + 50 м. автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 45-летний водитель автомашины «Тойота Карина», двигаясь со стороны Кавалерово в сторону поселка Рудный, сбил мужчину, который вышел на проезжую часть. В результате 77-летний житель поселка Кавалерово получил травмы. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено. Стаж вождения составляет 17 лет.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]