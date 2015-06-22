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Пешеход погиб в ДТП на приморской дороге

Пешеход погиб в ДТП на приморской дороге

Фото: УМВД по ПК

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП с участием пешехода.

Автоавария  произошла  на 296 км. + 50 м. автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань.  На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 45-летний водитель автомашины «Тойота Карина», двигаясь со стороны Кавалерово в сторону поселка  Рудный, сбил мужчину, который вышел   на проезжую часть. В результате 77-летний  житель  поселка Кавалерово получил  травмы. Пострадавший скончался  на месте происшествия до приезда медиков.

По результатам медицинского освидетельствования  алкоголя в крови водителя не обнаружено. Стаж вождения составляет  17 лет.

Устанавливаются  причины и условия, спровоцировавшие  аварийную ситуацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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