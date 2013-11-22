Банк дальневосточных биомолекул для новых лекарств создадут в Приморье

Уникальные природные ресурсы Дальнего Востока России станут основой работы нового Центра геномной и регенеративной медицины, созданного в Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета. Ученые займутся исследованием биоразнообразия региона, включая морские организмы, созданием банка биомолекул для новых лекарств и внедрением инновационных методик диагностики и лечения в практическую медицину.

Как сообщила начальник пресс-службы ДВФУ Анна Леонтьева, Центр геномной и регенеративной медицины ДВФУ возглавил один из ведущих мировых специалистов в области эпигенетики Александр Каганский. Ученый отметил, что биоразнообразие Дальнего Востока является ключевым преимуществом для развития геномной медицины в университете. Регион известен во всем мире как одна из богатейших и сохранившихся в первозданном виде экосистем на Земле, и сейчас как никогда важно использовать этот потенциал.

«Здравоохранение тесно связано с биоразнообразием — разные виды содержат молекулы, которые являются основой потенциальных препаратов. С исчезновением биоразнообразия ежегодно мы теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше видов на предмет их использования в медицине. Мы уже начали собирать образцы микроорганизмов, изучаем их влияние на здоровье людей, создаем банк биомолекул для создания и внедрения новых лекарств», — сообщил Александр Каганский.

В настоящее время в центре изучают действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека. Образцы опухолей, полученные в Медицинском центре ДВФУ, адаптируют к росту в форме клеточных культур в лаборатории и подвергают воздействию препаратов. Исследование покажет, каким образом химические соединения в составе натуральных экстрактов влияют на молекулярные механизмы в клетках опухолей. Александр Каганский отметил, что эти исследования во многом уникальны, а в России такие научные эксперименты проводятся впервые.

«Геномная медицина делает первые шаги в России. Это передовое направление, оно быстро развивается во всем мире, и у ДВФУ есть шансы занять достойное место в биомедицине будущего, — добавил Александр Каганский. — Наш центр — единственный на огромной территории Дальнего Востока, рассоложен в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона, что открывает самые широкие возможности для международного сотрудничества».

Центр геномной и регенеративной медицины ДВФУ создан для разработки и внедрения новейших методов предупреждения, диагностики и лечения заболеваний человека с использованием технологий, работающих на генном и клеточном уровнях. Центр включает ряд научных лабораторий с оборудованием, которое позволяет выявить патологические геномы всех известных организмов. Иностранными партнерами выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]