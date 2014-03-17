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В Приморье ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В Приморье ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

ДТП с участием пешехода произошло в районе 697 км автодороги «Хабаровск—Владивосток». Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в 6 км от поворота в село Алексеевка было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, пешеход был сбит в темное время суток на участке дороги, где нет освещения. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель скрылся с места происшествия. Личность водителя и марка транспортного средства устанавливаются.

Предположительно, с места ДТП скрылся автомобиль марки «Тойота Марк II», модель кузова GX100 год выпуска 1996—1998.

Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны госномера скрывшегося авто, убедительно просим позвонить по телефону: 8(42334) 2-01-05 – дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району. Звонок конфиденциальный.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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